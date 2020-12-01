Адвоката Ефремова вызвали на допрос в СК

Адвоката Андрея Алешкина, защищающего осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, вызывали на допрос в Следственный комитет в Волоколамске, сообщил его защитник Антон Жаров.

«Вчера пытались вызвать на допрос Андрея Алешкина в следственный отдел СК в Волоколамске, была такая попытка. Мы попросили прислать нам официальную повестку, чтобы мы поняли, куда его вызывают и зачем. На сегодняшний день никто нам не отменил приглашение, но и официальной повестки не поступало», – пояснил Жаров РИА «Новости».

Он добавил, что формально вызов связан с делом подзащитной Алешкина о побоях, по делу которой был вынесен приговор в виде штрафа. При этом сам Жаров полагает, что Алешкина вызвали по делу Ефремова и «на него оказывается давление».

Алешкин вел дело Ефремова в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор. Актер отказывался от его услуг, но потом вновь подписал договор с ним.

Ранее во вторник сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, якобы не добрался до колонии в городе Алексеевка. После этого стало известно, что артист все же был переведен из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.