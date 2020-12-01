Директора пензенского интерната уволили за жестокое обращение с воспитанниками

Пензенский губернатор Иван Белозерцев уволил директора детского дома-интерната после того, как поступили сообщения о жестоком обращении с воспитанниками учреждения, сообщила пресс-служба главы региона.

В аппарате детского омбудсмена России Анны Кузнецовой сообщали, что в пензенском детском доме-интернате зафиксированы факты жестокого обращения с детьми, после чего уполномоченный связалась с Белозерцевым и обратилась в СК и прокуратуру.

«Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник», – цитирует сообщение пресс-службы губернатора РИА «Новости».

Белозерцев пояснил, что ему поступило обращение от воспитанников учреждения с жалобами на директора. Для оценки деятельности руководителя детдома планируется провести проверку. Губернатор объявил ответственным чиновникам взыскания за ненадлежащий контроль.

Кроме того, глава региона поручил подобрать кандидатов на пост директора. «Новый руководитель должен продолжать заложенные им хорошие традиции. Нужен человек любящий, понимающий, толерантный, осознающий специфику работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья... Детей обижать не дам», – добавил Белозерцев.

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором медсестра туберкулезной больницы в Новосибирской области берет ребенка за волосы и кидает на кровать. СК возбудил уголовное дело. Глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщил, что медсестру, запечатленную на видео, уволили.