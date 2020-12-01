Задержана подозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове

Правоохранители задержали в Саратове подозреваемую в убийстве 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери, чьи тела были обнаружены с ножевыми ранениями, сообщили в следственном управлении СК по региону.

«Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница города Саратова <...> подозреваемая задержана», – сообщается на сайте ведомства.

По информации следствия, вечером 29 ноября отец погибшей нашел тела дочери и внучки с множественными ножевыми ранениями. Они были убиты у себя дома, в квартире на улице Чернышевского. Дедушка привел домой старшую внучку, которая у него гостила.

«В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения», – уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Ранее в Калининграде были обнаружены тела мужчины и женщины. По версии следствия, мужчина застрелил бывшую жену, а затем покончил с собой.