В ТЦ в Тюмени в туалете установили видеонаблюдение

Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой посетитель тюменского ЦУМа показывает несколько камер наблюдения, установленных в мужском туалете в зале с писсуарами.

«Прокуратура Центрального округа города Тюмени проверит эту информацию», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в феврале директор школы во Владикавказе опроверг информацию о камере в туалете.