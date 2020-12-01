Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 1 декабря 2020, 10:25 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,31% – до уровня 3117,06 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,48% – до 1288,06 пункта. Следует из данных Московской биржи.

