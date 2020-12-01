Кабель загорелся на станции метро «Багратионовская» в Москве На Лыткаринском шоссе в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей 1 декабря 2020, 10:22 Текст: Евгения Шестак

На Лыткаринском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. «Лыткаринское шоссе, съезд на Новорязанское, столкнулись 13 автомобилей, без пострадавших, причина ДТП выясняется», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе. Отмечается, что массовое ДТП произошло около 07.20. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Ранее в Челябинске легковушка столкнулась с другим автомобилем, сбила ограждение и вылетела на тротуар, в результате чего пострадали несколько человек.

