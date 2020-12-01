Мать почти 30 лет продержала сына в полной изоляции в Швеции

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщили СМИ.

Как пишет газета Expressen, сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.

Обнаружить его удалось только накануне, после того родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны.

«Это было как в фильме ужасов», – передает РИА «Новости» слова женщины, добавившей, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.

Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу – он испугался, когда та зажгла свечу.

В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.

Напомним, 37-летняя местная жительница в Свердловской области полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 граммов.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы.