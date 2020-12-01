Рогозин раскрыл зарплаты на предприятиях Роскосмоса

На московских предприятиях Роскосмоса зарабатывают больше 35 тыс. рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь», – передает РИА «Новости» сообщение Рогозина.

Так глава госкорпорации ответил на вопрос одного из читателей в Facebook, который удивился вакансии инженера-конструктора, которого ищет Центр Хруничева, предлагая зарплату от 35 тыс. рублей. К записи читатель прикрепил скриншот с одного из сайтов по поиску работы.

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