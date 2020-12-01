Доставщики еды с битами разгромили магазин в центре Москвы

Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них – с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.

«Установлено, что 29 ноября в 23.14 в помещение магазина по указанному адресу ворвались трое неизвестных, двое из которых – в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП... После чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах, скрылись», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Пострадавший охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как уточнил источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на магазин «Магнолия».

Ранее в Интерполе сообщили, что водители сервисов по доставке еды во всем мире могут использоваться криминальными структурами для доставки наркотиков и других запрещенных товаров.