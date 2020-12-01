Россиянам напомнили о последствиях неуплаты налога на имущество

Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машиномест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за 2019 год, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество, передает РИА «Новости».

Заплатить налоги можно как удаленно – через приложение или «личный кабинет» на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении, причем можно платить не только за себя, но и за других. «В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим лицам 69,4 млнналоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ. Из них 50,3 миллиона (72,5%) на бумаге и 19,1 миллиона (27,5%) в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика», – говорится в сообщении ведомства.

«Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы», – напоминает ФНС. В России существует всего четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев исчисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.

Если налогоплательщик не может заплатить налоги в установленный срок, или у него уже есть задолженность, которую он не в состоянии погасить, он имеет право обратиться в налоговую за отсрочкой или рассрочкой. Отложить или рассрочить уплату налогов можно максимум на 1 год, на это имеют право граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и катастроф, или оказавшиеся в сложном имущественном положении. Для этого придется предоставить в налоговую документы, подтверждающие финансовые трудности, а также залог, поручительство, или банковскую гарантию.

Напомним, в сентябре в России предложили отменить имущественный налог для многодетных семьей.