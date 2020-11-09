Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии предвзятыми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии содержат недопустимые политизированные рекомендации.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском дипведомстве отметили, что на этом примере стали еще более очевидны «двойные стандарты», которые разрушают доверие к ОБСЕ.

Ранее представительство Белоруссии при ОБСЕ заявило, что Минск осуждает попытки оказания давления на суверенное государство, и не приемлет выводы представленного ОБСЕ в рамках Московского механизма доклада по выборам в республике.

Напомним, в четверг на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад в рамках Московского механизма, в котором говорится, что президентские выборы в Белоруссии имели очевидные недостатки, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом, не были свободными и справедливыми.

В среду парламент Германии принял резолюцию, в которой заявляет о непризнании итогов выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.