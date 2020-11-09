Медведев заявил о важности профилактики преступности в армии после ЧП под Воронежем

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в российских войсках после ЧП под Воронежем.

«Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего (убийство трех сослуживцев солдатом-срочником в воинской части в Воронежской области – прим. ВЗГЛЯД) это тоже доказывают», – сказал Медведев, подчеркнув, что это тема для отдельного разговора, передает ТАСС.

По словам зампреда Совбеза, данный вопрос требует оперативного внимания. «Нужно не только закрепить достигнутые результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу», – сказал он, уточнив, что речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

«Естественно, в тех случаях, когда речь идет о каких-то новых явлениях, с которыми мы с вами сталкиваемся, одной из самых полезных форм ответа является подготовка предложений по совершенствованию законодательства», – добавил Медведев, напомнив, что таким образом уже были приняты определенные законодательные решения.

Напомним, солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.