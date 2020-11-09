Сексолог: Дзюбе сейчас нужна психологическая и психотерапевтическая поддержка

Артем Дзюба является жертвой киберпреступления, так как снятое им видео изначально было предназначено не для публичного размещения, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт и психиатр Евгений Кульгавчук. По его словам, футболисту теперь требуется психологическая помощь.

После появления в Сети видео, где футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, общественность разделилась на два лагеря: одни осудили футболиста. Другие, наоборот, не увидели в произошедшем ничего возмутительного. В числе таковых оказались главный редактор RT Маргарита Симоньян, блогер Василий Уткин и многие другие.

«Многие начали выдавать свои комментарии и суждения, так и не разобравшись в этом вопросе. Принципиально важно то, что это видео изначально было предназначено не для публичного размещения. Артем Дзюба является жертвой киберпреступления. Примечательно, что злоумышленники не потребовали выкуп за отказ от публикации этого видео, а разместили его. Это наводит на мысль, что все случившееся являлось расчетливой местью или же попыткой дискредитации», ­– рассуждает Кульгавчук.

Хотелось бы обратить внимание читателей на безопасность, продолжает сексолог, ведь многие люди начинают воспринимать свой смартфон, как исключительно свою территорию, хотя, на самом деле, все далеко не так.

«И этот пример показателен. Именно поэтому, когда я рекомендую своим пациентам домашнюю эротическую фотосессию в рамках программы обновления отношений, то всегда советую использовать не смартфоны, а только фотоаппараты, причём без выхода в интернет. И хранить свои эротические фото в сейфе на флешке, а не на мобильном устройстве», – говорит врач.

Что касается решения тренера Черчесова, то его собеседник поддерживает и считает, что футболисту Дзюбе нужно время, чтобы все улеглось.

«Артему нужна психологическая и психотерапевтическая поддержка. Уверен, что он сможет выдержать такую «грязную подсечку» и еще будет, несмотря на эту историю, радовать нас красивой игрой», – резюмировал Кульгавчук.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать игрока решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотографии со словами поддержки в адрес фудболиста. Посты сопровождаются хештегом #ЯМЫДЗЮБА.