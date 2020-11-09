Жителя Челябинска обвинили в сексуальном насилии над приемными детьми

В Красноармейском районе арестован 61-летний мужчина, которого подозревают в насилии над несовершеннолетними приемными дочерями, сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области, которое начало проверку.

«Информацию о насильственных действиях сексуального характера, которая была получена соцзащитой, передана в правоохранительные органы. Мужчина 25 октября задержан и отправлен в СИЗО», – заявила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Она добавила, что в Красноармейском районе ведется служебная проверка службы сопровождения данной приемной семьи.

Приемная семья воспитывала шесть разновозрастных девочек. Их приемная мать на днях скончалась предположительно от коронавирусной инфекции.

«Женщина умерла, но причину смерти ни подтверждать, ни опровергать не стану. Это врачебная тайна», – отметила Буторина.

Всех приемных детей из этой семьи распределили в различные соцучреждения. В данный момент с ними работают психологи. В перспективе им подберут новые приемные семьи.

«Обвиняемый задержан по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия», – уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Напомним, в мае житель города Михайловки Волгоградской области был приговорен к 18 годам в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери.