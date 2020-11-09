Роспотребнадзор сказал, как надо убираться дома при пандемии

Риск принести коронавирус домой у тех, кто регулярно бывает в местах скопления людей и ездит в общественном транспорте, достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, особое внимание следует уделить прихожей, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства, передает РИА «Новости».

В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи. Там также следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, зайдя домой с улицы, можно было обработать руки.

Напомним, данные американского Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило в воскресенье 50 млн человек.