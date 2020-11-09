При атаке боевиков на наблюдательный пункт в Ираке погибли 11 человек

В результате нападения боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака к западу от Багдада погибли по меньшей мере 11 человек, еще восемь получили ранения, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По сведениям телеканала, нападение произошло в воскресенье поздно вечером. При атаке боевики использовали гранаты и автоматическое оружие. В результате обстрела погибли пятеро военных, а также шестеро мирных жителей. Медики сообщили о восьми раненых. Пострадавшие доставлены в одну из больниц Багдада, передает ТАСС.

В конце сентября США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде из-за непрекращающихся ракетных обстрелов. Ранее в том же месяце командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.

Кроме того, 9 сентября атаке подверглись автоколонны снабжения сил коалиции в Ираке. В конце июля ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.