В отношении напавшего на свою семью подростка в Петербурге возбуждено дело

В отношении 15-летнего подростка, напавшего с оружием на членов своей семьи в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент произошел в ночь на 8 ноября на улице Лужской, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что сначала подросток на почве личных неприязненных отношений нанес своей шестилетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и плеча, а затем выстрелил из травматического пистолета два раза в голову матери и один раз в сторону отца. Мужчина обезвредил сына, после чего вызвал скорую и полицию.

Уточняется, что девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного подростка меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В конце октября полицейские в Татарстане застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.