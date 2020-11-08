Роухани увидел в «победе» Байдена возможность для США «исправить прошлые ошибки»

Президент Ирана Хасан Роухани после объявления о победе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США сказал, что теперь Вашингтон сможет исправить ошибки прошлого.

«Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам», – передает слова иранского лидера РИА «Новости».

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

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