В меню японского ресторана с «президентскими» бургерами появился «Байден-бургер»

Известный своими «президентскими» бургерами ресторан Tsunami около американской военно-морской базы Йокосука в префектуре Канагава начал подавать «Байден-бургер», названный в честь кандидата в президенты США Джо Байдена.

По данным японских СМИ, продажи «Байден-бургера» весом 600 граммов стартовали в пятницу, несмотря на то, подсчет голосов все еще велся, передает РИА «Новости».

В состав нового бургера входит мягкий сыр «Филадельфия» и картофельные чипсы, крупнейший американский производитель которых находится именно в Пенсильвании, откуда родом Байден.

Стоимость новинки составляет 1980 иен (около 18 долларов).

Отметим, что в меню ресторана уже есть «Обама-бургер» и «Трамп-бургер».

Напомним, с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также с поздравлениями к Байдену поспешили президент Украины Владимир Зеленский и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Кроме того, его поздравили турецкие оппозиционеры и президент Венесуэлы Николас Мадуро. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем хорош Байден для России.