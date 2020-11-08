Москвичей предупредили о сильном похолодании Синоптики рассказали о погоде в столице 8 ноября 2020, 03:33 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 8 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 9 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 5-6 м/с, местами с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

