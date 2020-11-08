В России продлили льготы для малого бизнеса в 2021 году

Правительство России одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году, говорится в принятых 5 ноября на заседании кабмина решениях.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – отмечается в решениях, размещенных на сайте кабмина.

Как сообщали в пресс-службе Минэкономразвития, документ предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса на весь 2021 год.

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний.

В марте 2020 года правительство России объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как богатый российский бизнес поможет малому и среднему.