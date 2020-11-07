В префектурах Москвы решено ввести систему чек-инов

Система регистрации номеров телефонов для доступа в здание начнет действовать в префектурах и управах Москвы, рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Со следующего четверга – уже подписан указ мэра – эта система будет действовать также в префектурах и управах», – передает сообщение Немерюка РИА «Новости».

Глава департамента подчеркнул, что система чек-инов вводится в первую очередь с информационной целью, чтобы посетители смогли узнать, был ли у них контакт с заболевшими коронавирусом и вовремя обратиться к врачу. По словам Немерюка, система значительно упростила медикам эпидемиологические расследования. Также он сообщил, что пока закрывать ночные заведения в Москве власти не планируют.

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения столицы, открытые с полуночи до шести утра, возможен только при регистрации номеров телефонов. Собянин уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Во вторник главный государственный санитарный врач России рекомендовала запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23.00 до 06.00. В свою очередь глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова заявила, что в Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидрасследование в случае заболевания посетителей, власти не планируют ограничивать работу таких организаций.