Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа в американском штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.

По последним данным, в Джорджии у Байдена 49,4%, у Трампа – 49,3%. Демократ опережает действующего президента США на 7 тыс. 248 голосов избирателей, передает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».

По последним данным, в Джорджии у Байдена 49,4%, у Трампа – 49,3%. Демократ опережает действующего президента США на 7 тыс. 248 голосов избирателей.

Ранее Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».