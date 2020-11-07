Водитель мог въехать в университет в Великом Новгороде умышленно

Водитель автобуса, который врезался в здание Новгородского университета, мог действовать умышленно, сообщили в пресс-службе СК.

«В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров и другие», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В СК отметили, что согласно показаниям свидетелей, «автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперед, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием».

В среду в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета. В ГИБДД сообщали, что произошел «съезд с проезжей части», автобус врезался в здание НовГУ. Жертвами ДТП стали два человека, восьмерых госпитализировали. Зампредседателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев заявил, что водитель мог потерять сознание до момента аварии.