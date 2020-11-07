Джонни Деппу предрекли конец карьеры в Голливуде

Юрист Марк Стивенс сообщил, что уход американского актера Джонни Деппа из франшизы «Фантастические твари» может положить конец его карьере в Голливуде, пишет Daily Mail.

«Его всегда будут помнить, как избивавшего жену пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии», – цитирует РИА «Новости» Стивенса.

Ранее Депп сообщил, что компания Warner Bros попросила его отказаться от роли злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».

В понедельник Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun. Лондонский суд отметил, что обвинения против актера являются правдой. Адвокаты Деппа заявили о намерении оспорить судебное решение.

Напомним, в лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. В 2016 году Херд обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.