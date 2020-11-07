Синоптики рассказали о погоде в Москве Наложен арест на земельный участок и дом Фургала в Подмосковье 7 ноября 2020, 07:42 Текст: Антон Антонов

Басманный суд Москвы арестовал земельный участок и дом в Подмосковье, принадлежащие экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщил источник, близкий к следствию. Источник ТАСС сообщил, что участок в 2,5 тыс. кв. м расположен в Дмитровском районе. На участке находится «огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска». В середине сентября на участок и дом «наложены обеспечительные меры». Защита Фургала посчитала действия суда необоснованными и обжаловала их. Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

