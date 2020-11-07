На несанкционированную акцию в Хабаровске пришли менее 250 человек Наложен арест на земельный участок и дом Фургала в Подмосковье Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 ноября 2020, 06:13 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит 9–11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс шести градусов. Ветер северо-западный, 8–13 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс трех градусов, передает ТАСС.

