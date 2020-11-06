Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния заболел коронавирусом

Скандально известный грузинский тележурналист Георгий Габуния заболел коронавирусом, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Георгий Габуния лечится в домашних условиях, он чувствует себя нормально, отмечается в грузинских СМИ.

Габуния в прошлом году в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, а недавно вновь резко отозвался о нем.

В Грузии летом задерживали россиянина, который якобы хотел убить Габунию. Официального подтверждения этому нет, власти Грузии также отказались обвинять Россию в «заказе на убийство» журналиста.

В прошлом году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.