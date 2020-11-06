Петербургский офицер через суд добился права носить бороду

Гарнизонный военный суд в Петербурге разрешил офицеру воинской части носить бороду, несмотря на устный приказ командира части о запрете ношения бород, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Офицер подал административный иск на командира, в иске офицер также просил запретить командиру отдавать приказы, не связанные с воинской службой, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Офицер служит по контракту больше 20 лет, из них 17 лет носит бороду. Все документы, удостоверяющие личность, также имеют его снимки с бородой. Общевоинский устав Вооруженных сил России не запрещает ношение бород, борода не мешает ему носить средства индивидуальной защиты, снаряжение и не нарушает личную гигиену, поскольку военнослужащий ухаживает за ней. Также офицер указал в иске, что борода скрывает шрам на его лице.

Представитель ответчика иск не признал, он отметил, что в материалах дела нет приказа, который оспаривает истец. Он добавил, что отсутствие в уставе запрета на бород не значит, что их разрешается носить. По его словам, офицер приходил к командиру небритым и получал устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены.

«Суд установил, что в отношении истца трижды проводились разбирательства командиром по поводу несвоевременного бритья, был объявлен выговор, офицер был привлечен с дисциплинарной ответственности за неисполнение устных распоряжений о бритье», – отмечается в сообщении.

Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером.

В 2019 году суд взыскал с Минобороны 4 млн рублей в пользу бывших военнослужащих, получивших ранения из-за ошибок на танковых учениях.