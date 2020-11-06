Власти Москвы напомнили о введении круглосуточных выделенных полос

В Москве с субботы запрещен проезд по выделенным полосам, проехать по ним смогут только машины городского транспорта, такси, экстренные службы, в том числе полиция, пожарные, скорая, автомобили коммунальных служб.

Камеры начнут выписывать штрафы за проезд по этим полосам начиная с 7 ноября, предупредил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Там пояснили, что штраф за выезд на «выделенку» составит 3 тыс. рублей. Изменение статуса полос, отмечают в департаменте, связано с многочисленными просьбами, заключениями экспертов.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тыс. пассажиров наземного транспорта, и более 250 тыс. пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тыс. соответственно», – привели статистику в ведомстве.

С 1 мая 2019 года в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков «Выделенная трамвайная полоса», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».