Мужчина с острым предметом задержан в школе принцесс Нидерландов

Полиция задержала мужчину с острым предметом в школе, где учатся принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в прошлую пятницу в Гааге, передает NL Times.

Задержанного отправили в приют для людей с психическими расстройствами. Пока полиции неизвестно, было ли появление мужчины связано с принцессами.

На этой неделе суд в голландском Зволле назначил три месяца тюрьмы и психиатрическое лечение 32-летнему мужчине, угрожавшему убийством принцессе Амалии.

В августе 2019 года в возрасте 72 лет умерла нидерландская принцесса Мария Кристина.