Ученица умерла на уроке в московской школе

Школьница в одном из учебных заведений Москвы умерла после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка... По предварительным данным, 6 ноября 2020 года ученица одного из учебных заведений... почувствовала себя плохо во время урока, и впоследствии скончалась», – цитирует Иванову РИА «Новости».

По ее словам, следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают должностных лиц из числа работников учреждения, по результатам проверки назначат процессуальное решение.

Столичная прокуратура также организовала проверку по факту смерти 11-летней ученицы в школе Южного административного округа. «По предварительным данным, 6 ноября несовершеннолетняя почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась», – уточнили в ведомстве.

Директор школы сообщила агентству, что, по предварительным данным, причиной смерти ученицы стала остановка сердца.

«Во время разминки в начале урока физкультуры ученица пятого класса потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно в течение пяти-восьми минут прибыли три специализированные бригады детской скорой помощи. Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца», – пояснила собеседница.

Точную причину установят после проведения дополнительных исследований. «Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашей ученицы», – заключила директор.

В феврале 2019 года в одной из школ Владивостока мальчик потерял сознание на уроке, врачи не смогли его спасти. Причиной смерти оказалась остановка сердца.