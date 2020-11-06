Посол опроверг слухи о попытке изнасилования российского врача в Абхазии

Никакой попытки изнасилования российского врача в Абхазии не было, заявил посол России в республике Алексей Двинянин.

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места», – цитирует РИА «Новости» Двинянина.

По его словам, это подтверждают сотрудники посольства России в Абхазии, сотрудники и руководство администрации президента, посетившие Гудаутский госпиталь.

Сообщения о попытке изнасилования россиянки заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой появились в Telegram вечером 4 ноября. Позже в мессенджерах распространилась информация о том, что пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, она работала в составе бригады врачей и приехала лечить людей в Гудаутском ковидном госпитале.

Российское посольство в Абхазии решило проверить сообщения о попытке изнасилования российского врача.