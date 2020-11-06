Пермяк назвал стоимость лечения коронавируса в домашних условиях

Для лечения симптомов коронавируса в домашних условиях в Перми потребуется около 8 тыс. рублей, рассказал местный житель, который потерял обоняние и почти четыре недели провел на больничном.

«Официально коронавирус у меня не подтвердили. Тесты ПЦР, которые взяли с большой задержкой, отрицательные. Но антитела типа IgG откуда-то же появились», – рассказал «Ura.ru» мужчина.

По его словам, лечение ему назначили до получения результатов теста, полагая, что у мужчины может быть коронавирус. Сперва заболевшему выписывали антибиотик Азитромицин (6 дней), после этого еще Левофлаксоцин (10 дней). Также мужчине назначили Курантил для разжижения крови, витамин Д и аскорутин, а для снятия отечности Дезлоратадин.

Для лечения горла и носа пермяк использовал Миромистин и Назонекс, а для укрепления иммунитета Ингарон. В качестве отхаркивающих препаратов использовались АЦЦ Лонг и Джосет (врач назначил Амброксол), а для лечения дисбактериоза – Линекс Форте.

Жаропонижающие средства мужчина не принимал, поскольку у него не поднималась температура. Из симптомов заболевания были только заложенность в носу, боль в груди и горле, отсутствие обоняния и постоянное ощущение слабости.

Также в первые дни заболевания мужчина сдал тест на антитела типа IgM и IgG и получил отрицательные результаты. Контрольный тест он сделал спустя три недели и в его крови уже обнаружились антитела IgG, что является свидетельством перенесенного коронавируса. Всего за весь период лечения пермяк потратил около 7,5 тыс. рублей.

Ранее медик, который с весны работает в «красной зоне» одной из больниц Свердловской области, рассказал, как лечится от коронавируса, которым заболел на прошлой неделе. Заразившихся он призвал не паниковать и не спешить принимать лишние лекарства.