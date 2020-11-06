Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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На выборах в США устроили гонку фальсификаций

Число избирателей в США в ходе выборов возросло со 152 до 211 миллионов Zuma/ТАСС
Мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей – эти и другие недостатки продемонстрировала избирательная система США. Как «эталонные демократические выборы» превратились в грязную битву Байдена и Трампа? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Новая этика – это этика беспредела без границ

Алексей Алешковский, сценарист
Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная. Подробности...

Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...
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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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    Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

    6 ноября 2020, 08:18

    Текст: Евгения Шестак

    Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на государственной границе, заявили в минобороны Азербайджана.

    В оборонном ведомстве заявили, что подразделения армянских ВС снова подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на государственной границе, передает РИА «Новости».

    «Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05.00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении», – сообщили в ведомстве.

    Ранее Москва призвала Ереван и Баку в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и не допускать вмешательства внешних сил.

    Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

    С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.


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