Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на государственной границе, заявили в минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве заявили, что подразделения армянских ВС снова подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на государственной границе, передает РИА «Новости».

«Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05.00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении», – сообщили в ведомстве.

Ранее Москва призвала Ереван и Баку в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и не допускать вмешательства внешних сил.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.