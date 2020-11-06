Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 ноября 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидают облачная погода, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики. Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит девяти градусов тепла, ночью в столице похолодает до плюс четырех градусов, по области – до плюс одного градуса. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 15.00, в Подмосковье – до 23.00 мск 7 ноября. Атмосферное давление в регионе составит в пятницу 743 мм ртутного столба, передает ТАСС.

