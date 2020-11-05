Американские СМИ перепутали Грузию и Джорджию в сюжете о выборах

В репортаже на телеканале ABC News журналисты рассказали о подсчете голосов на президентских выборах в штате Джорджия (США), однако на фото в сюжете был изображен избирательный участок в Грузии.

Фото из репортажа американских СМИ снял фотокорреспондент Sputnik Грузия. На снимке запечатлена очередь из избирателей на участке в школе № 55 в Тбилиси.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. ЦИК сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах в парламент.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.

Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявил, что Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.