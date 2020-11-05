Композитор оценил способность нейросети писать музыку

Компьютер может помогать композитору в процессе написания музыки, однако вложить в нее душу – никогда, заявил композитор Алексей Чернаков в интервью проекту Metametrica Pop.

«Композитор должен уметь без компьютера сочинить музыку. Другое дело, что сейчас нам на помощь приходит компьютер. Если раньше на изготовление партии для оркестра уходило очень большое количество времени, сейчас я все делаю в нотных редакторах», – рассказал он в программе Metametrica Pop на YouTube-канале Metametrica.

На вопрос о том, смогут ли в будущем нейросети, которые уже создают музыку, вытеснить композиторов, Чернаков уверенно заявил, что «компьютер никогда не сможет написать настоящую музыку. «Сочинить музыку – это соединить ноты, вдохнуть в них душу, а этого компьютер не может сделать. Он может нам помогать, какие-то производить операции, но не сможет сочинить настоящую музыку никогда», – заявил музыкант.

Чернаков добавил, что в России довольно много композиторов, каждый год из консерваторий выпускаются дипломированные специалисты. Он отметил, что для классического музыканта достижением является выступление в Большом зале Московской консерватории. «Или оперу в Большом театре услышать свою, увидеть постановку», – добавил композитор.

Чернаков – победитель целого ряда всероссийских музыкальных конкурсов, включая самый престижный из них – «Партитура».