В Греции арестован один из лидеров ИГ

Греческая полиция арестовала одного из руководителей террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), об этом сообщают СМИ Греции.

«Один из ведущих членов ИГИЛ* был арестован греческой полицией несколько часов назад в городе Триполи (на Пелопоннесе) по международному запросу. Это 27-летний выходец из Таджикистана, которому несколько лет назад было предоставлено убежище в Греции», – цитирует сообщение газеты «Вима» РИА «Новости».

Террорист в 2016 году попал через Турцию в Сирию, где присоединился к «Исламскому государству*», он обучался у террористов и участвовал в военных столкновениях в Сирии и Ираке. В ордере на арест он описывается как один из самых активных членов террористической группировки.

В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).