В больнице в Коммунарке не осталось мест для больных коронавирусом

Больница в Коммунарке целиком заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией, заявил главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

«Сейчас да», – сказал Проценко в интервью RT, отвечая на вопрос о том, заполнена ли больница коронавирусными больными, передает РИА «Новости».

Также он пояснил, что коронавирусные пациенты стали старше. «В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет», – добавил он.

Пациенты моложе уже не так настойчиво требуют ИВЛ, указал главврач. По его мнению, весной это было связано с «боязнью».«Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст», – сказал он.

Также в интервью Проценко отмечал, что россияне в целом стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 19 тыс. 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. В Кремле отмечали, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но находится под контролем.

В четверг министерство иностранных дел призвало россиян отказаться от поездок за рубеж из-за неблагоприятного санитарно-эпидемического фона в мире. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководство города не намерено ужесточать ограничения из-за коронавирусной инфекции, как это сделали в странах Европы.

Руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов сообщал, что разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19.

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