МИД указал на недостатки американской избирательной системы

Выборы главы государства США показали очевидные недостатки американской избирательной системы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая БДИПЧ ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Захарова отмечала в четверг, что Москва готова конструктивно работать с любым победителем президентских выборов в США.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.