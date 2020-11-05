Участники акции «Сохраним лес» высадили деревья у уникального озера под Калининградом

В Нестеровском лесничестве Калининградской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили деревья у Виштынецкого озера, которому более 20 тыс. лет.

Акция прошла в День народного единства. Ее участниками стали лесничие, волонтеры, члены областной думы и правительства области, департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, Рослесозащита, муниципалитет Нестеровского района и сотрудники Виштынецкого парка. Всего они высадили более 6 тыс. саженцев ели и дуба, говорится в сообщении на сайте акции.

Данная местность имеет важнейшее международное и общероссийское значение как ключевая орнитологическая территория и является особо ценным трансграничным водно-болотным угодьем, подчеркивают организаторы. Кроме того, неподалеку находится озеро Виштынецкое – самое чистое и глубокое в Калининградской области. Озеро имеет ледниковое происхождение, ему более 20 тыс. лет, и оно на 10 тыс. лет старше Балтийского моря.

Непосредственно для высадки деревьев в рамках акции «Сохраним лес» это место также было выбрано неслучайно. В июле 2016 года на участке Нестеровского лесничества прошел ураган, который поломал и вытащил с корнем почти все насаждения. После уборки поломанных и ветровальных деревьев насаждение было под надзором, но спасти его не удалось из-за заселения оставшихся деревьев короедом. Теперь здесь появится новый лес.

«К сожалению, из-за лесных пожаров и ураганов мы ежегодно теряем большое количество лесных массивов. Всероссийская акция «Сохраним лес» направлена на восстановление лесов, позволяет объединить неравнодушных людей. Мы показываем пример нашим детям, стараемся привлечь внимание большого количества людей в сохранении и восстановлении природных ресурсов для нас и наших будущих поколений», – отметил значение акции для региона Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области.