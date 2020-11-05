Капсула времени с российского атомного ледокола найдена в Ирландии

Серферы в Ирландии нашли капсулу времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы», который проводил исследования на Северном полюсе в начале 90-х годов, передает газета Irish Post.

Софи Керран и Конор Маклори обнаружили находку на одном из пляжей в графстве Донегол, передает РИА «Новости».

«Сначала мы не решались поднять ее, так как мы думали, что это может быть бомба», – сказала Керран.

На поверхности капсулы серферы заметили гравировку на русском языке. Они сфотографировали ее и отправили снимок своему другу из России, который пояснил, что на предмете написано «Капсула времени».

Внутри капсулы оказалось множество фотографий, письма, путевые дневниками экипажа российского судна. Письма были написаны на русском языке, однако в одном из писем были контактные данные женщины по имени Света.

«Она (Света) оставила свои контактные данные и оказалось, что она на самом деле является блогером в Instagram, я пыталась с ней там связаться, что она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала», – сказала девушка. Однако, позже Света поняла, о чем идет речь, и была «шокирована» тем, как быстро эту капсулу нашли, сказал Софи.

Женщина пояснила, что в капсуле хранились вещи, связанные с экспедицией, которая проходила более 30 лет назад, однако лишь в 2018 году экипаж ледокола поместил ее в глыбу льда на Северном полюсе.

По словам нашедшей капсулу серфенгистки, тот факт, что лед растаял, и капсула проплыла около 4 тыс. километров за такое короткое время, вызывает опасения по поводу изменения климата. «Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени», – отметила Керран.

Профессор из Чикаго Саймон Донохью Носек пообещал серфенгистам помочь перевести письма. «Мы ждем, когда все переведут», – сказала Софи. После этого капсулу они намерены передать в музей или бар. «Но мы оставим себе несколько подставок под кружки с пивом в качестве сувенира», – добавила девушка.

Ранее во время земляных работ в Рыбинске (Ярославская область) водитель экскаватора раскопал заложенную в 1968 году капсулу времени на месте, где стоял памятник Ленину.