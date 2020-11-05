Экипажу МКС запретили размещать в соцсетях снимки запускаемых спутников Двигатель для российской многоразовой ракеты решили напечатать на 3D-принтере Посольство в Абхазии начало проверку сведений о попытке изнасилования российского врача 5 ноября 2020, 13:31

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российское посольство в Абхазии решило проверить сообщения о попытке изнасилования в Абхазии замглавы Гудаутского района Тимуром Возбой российского врача, прибывшей для лечения инфицированных коронавирусом. «Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости». Сообщения о попытке изнасилования россиянки появились в Telegram вечером 4 ноября. Позже в мессенджерах распространилась информация о том, что пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, она работала в составе бригады врачей и приехала лечить людей в Гудаутском ковидном госпитале.

