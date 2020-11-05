Предсказано углубление кризиса между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили

Авторитетный грузинский эксперт по вопросам внешней политики Сосо Цинцадзе считает, что Грузия имеет право обижаться на Украину, чей гражданин, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили открыто вмешивается в политические процессы на родине , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В свое время теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко предпринял недружественный шаг и предоставил Саакашвили гражданство, а также назначил на ключевой пост губернатора в Одессе. Новый президент Украины Владимир Зеленский, как мы видим, тоже не слишком заботится о сохранении исторической дружбы между двумя народами», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Дело идет к массе дипломатических неприятностей, тем более что уже несколько месяцев как Грузия отозвала из Киева своего посла для консультаций из-за Саакашвили», – отметил он.

По словам Сосо Цинцадзе, «у Тбилиси есть все основания, чтобы требовать от Киева удерживать своего гражданина в рамках приличия».

При этом, как считает эксперт, ради сохранения стратегического партнерства с Украиной Грузия «могла бы что-то пропускать мимо ушей, чтобы сохранить исторические симпатии».

Как заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, грузинская оппозиция, протестующая из-за поражения на выборах в парламент Грузии 31 октября, «не доверяет выводам ОБСЕ, других международных наблюдателей, не доверяет ЦИК, а вот криминал Саакашвили (на родине экс-президент Грузии заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы) – это, оказывается, единственный человек, который определяет легитимность выборов».

Гражданин Украины Саакашвили открыто зовет из Киева граждан Грузии сопротивляться властям и митинговать. Оппозиция созывает в Тбилиси митинг 8 ноября.

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