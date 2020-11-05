Полиция начала проверку сообщений о поедании белок мигрантами во Владивостоке

Правоохранительные органы во Владивостоке начали проверку после сообщений о поедании работниками-мигрантами на стройке лесных белок и других животных, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

В соцсетях опубликовали фотографии иностранцев, позирующих с мертвыми белками, которые попались в капканы, а также с зажаренными телами грызунов. На фото запечатлены рабочие на стройке в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в соцсетях.

«Сотрудники полиции выявили публикацию о том, что в Первореченском районе неизвестные граждане жестоко обращаются с дикими животными. В настоящее время по данному факту в УМВД по городу Владивостоку назначено проведение проверки. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ», – пояснили в полиции.

В региональном минлесхозе пояснили, что в курсе ситуации, и проводят собственную проверку.

В октябре Минюст предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках. Максимальный штраф по предлагаемым составам – 200 тысяч рублей.