В аэропорту Симферополя открыли фотовыставку ко Дню народного единства

В День народного единства в международном аэропорту Симферополя открылась выставка фотографий «Россия. Полет через века».

Экспозиция разместилась в общедоступной зоне терминала аэропорта, она представлена работами фотографов из различных регионов России, передает ТАСС.

На мольбертах установлено 40 фоторабот, на которых запечатлено природное, архитектурное и культурное разнообразие регионов России от Камчатки до Крыма, а также ключевые моменты современной истории страны. Часть фотографий посвящена победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой Россия отмечает в этом году. Проект продлится в Симферополе до начала декабря.

«Перед нами масштабный проект, суть которого – показать многообразие и красоту России, показать ее во всем ее природном, архитектурном, культурном и, главное, человеческом величии. Примечательно, что открытие выставки проходит в День народного единства. В праздник, объединяющий народы России. Выражаю слова благодарности организаторам выставки. Вместе мы делаем очень важное дело – объединяем россиян. Только сильный, сплоченный и независимый народ имеет возможность выбирать свое будущее», – отметил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорь Лаптев сказал, что с момента открытия новый терминал в Крыму стал успешной экспозиционной площадкой. По его словам, сейчас в здании аэровокзального комплекса проходят сразу три выставки.

«Мы с удовольствием присоединились к масштабному всероссийскому проекту «Россия. Полет через века», демонстрирующему культурное и природное разнообразие нашей огромной страны. Уверен, что наших пассажиров и гостей заинтересуют достопримечательности российских регионов», – сообщил он.

В День народного единства выставка «Россия. Полёт через века» открылась также и в аэропорту Красноярска, передает «7 канал». Часть работ экспозиции также посвящена победе в Великой отечественной войне и спорту.

«На фотоработах те, благодаря кому наша жизнь продолжает идти вперед – участники Великой отечественной войны. Вот их орудия, вот радость победы. А вот ее цена. Горькая. Старый отец печалится над снимком сына, которого отняла война, бывший солдат пришел к месту захоронения боевого товарища и упал на могилу лицом, откинув костыли, рука, изъеденная морщинами, держит медаль, стоимость которой едва ли оценят будущие поколения в полной мере. Выставка – до мурашек», – поделился эмоциями генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

На выставке можно увидеть фотографии пейзажей Куршской косы и Ключевской сопки, заснеженного Заполярья, хребтов Кавказских гор, красноярских «Столбов» и другие легендарные места России. Посетители отмечает, что в работах даже бывалые путешественники могут увидеть что-то новое.

За последние три года в зоне ожидания терминала было организовано девять выставок разной тематики, не считая постоянно действующей экспозиции картин Ивана Сурикова. По словам сотрудников аэропорта, все они имели успех. Выставка, стартовавшая накануне Дня народного единства, продлится в красноярском аэропорту до 6 декабря.

Еще одним авиаузлом, принявшим проект, стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово», передает ОТР. Здесь в экспозицию вошли 40 работ лучших фотографов страны.