Путин: Россия делает все для завершения конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений заверил, что российская сторона делает и будет делать все от нее зависящее для завершения конфликта на Южном Кавказе и сохранения жизней людей.

«Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие», – передает ТАСС его слова.

При этом российский лидер отметил, что ситуацию в Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем, не прибегая к оружию, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен, и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые, по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса», – отметил он.

Президент подчеркнул, что российская сторона находится «в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном» и выразил надежду, что «удастся добиться результата на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.