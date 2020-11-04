Жители Волгограда простились с избитым до смерти Романом Гребенюком

Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила его коллега Екатерина Лаврентьева.

По словам Лаврентьевой, прощание с Гребенюком прошло на Дмитриевском кладбище, проститься с ним пришли не только родные, близкие и коллеги, но и обычные жители города, которые не смогли остаться равнодушными к произошедшему. После церемонии прощания траурная процессия переместилась на Краснооктябрьское кладбище, где Гребенюк был похоронен, передает РИА «Новости».

«Мы попрощались с Романом. Пришло очень много людей, даже те, кто не знал Рому. Большое всем спасибо за поддержку», – сообщила Лаврентьева.

2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Ранее стала известна причина конфликта в родительском чате, в результате которого волгоградец был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».