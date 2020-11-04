В Ростовской области начались праздничные онлайн-мероприятия

В учреждениях культуры Ростовской области проходят онлайн-мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Так, постоянные выставки «Рюриковичи», «Романовы», «Память поколений», «Фронтовой портрет. Судьба солдата» и «Мультимедийная история избирательного процесса» организованы «Мультимедийным историческим парком «Россия – моя история», пишет «Волгодонская правда».

Кроме того, исторический парк разметил для посетителей две новые фотозоны, одна из которых установлена в рамках общероссийского проекта «Знаменосцы Победы», а вторая открылась специально по случаю праздника. Также волонтеры Ростова-на-Дону вручат подарки ветеранам города, в том числе ветеранам отрасли культуры, а также пациентам, которые будут выписаны из городских коронавирусных госпиталей в День народного единства.

В рамках праздника в области проходит ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В этом году в ней принимают участие 24 государственных учреждения культуры региона.